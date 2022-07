Ieri a Nuxis i carabinieri, a conclusione di alcuni accertamenti investigativi, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 44enne di San Giovanni Suergiu, impiegato, incensurato, accusato di lesioni personali stradali gravi. In particolare l’uomo, nel sinistro stradale che ha provocato a Cortoghiana alle 21 del 17 luglio scorso, aveva investito Maria Ollargiu, una 81enne pensionata del luogo che, ricoverata nel reparto rianimazione dell’ospedale “Sirai”, aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 41 giorni. Non vi è stata omissione di soccorso perché l’uomo aveva immediatamente interrotto la propria marcia dopo l’impatto, per soccorrere la malcapitata. La patente di guida gli è stata ritirata. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro penale e affidato in custodia a un deposito giudiziario.

