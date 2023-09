Investe una donna sulle strisce pedonali: il test dice che aveva bevuto troppo

Quartu Sant’Elena

Denuncia e patente ritirata per un pensionato di 78 anni

Investimento di pedone e guida in stato di ebbrezza alcolica: è l’accusa che ieri i carabinieri di Quartu Sant’Elena hanno contestato in una denuncia a un pensionato di 78 anni, originario della provincia di Nuoro ma residente in città.

Qualche ora prima l’uomo, al volante della propria Mercedes classe A, aveva travolto una donna di 57 anni che attraversava sulle strisce pedonali nel viale Colombo, all’altezza del civico 288.

La donna è stata portata da un’ambulanza del 118 in codice rosso al Pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stata ricoverata in prognosi riservata.

I carabinieri intervenuti in viale Colombo hanno sottoposto l’automobilista al test alcolemico, che è risultato positivo: 1,73 grammi per litro, oltre il triplo della dose massima consentita.

La patente di guida del pensionato è stata immediatamente ritirata e la sua auto è sotto sequestro amministrativo, affidata in custodia giudiziale allo stesso proprietario.

Mercoledì, 13 settembre 2023