Investe un pedone e colpisce un’auto in sosta: ubriaco alla guida denunciato ad Arbus.

I carabinieri delle Stazioni di Arbus e Montevecchio hanno denunciato ieri ad Arbus, per lesioni personali stradali gravi e guida sotto l’influenza di alcol, un trentanovenne del luogo, artigiano. Le verifiche compiute dai militari hanno consentito di appurare che l’uomo, alla guida del proprio fuoristrada, nell’immettersi nella via Fratelli Cairoli ha oltrepassato l’incrocio ad una velocità non commisurata tanto che, pur essendosi spostato completamente a sinistra per evitare la collisione, si è scontrato con un veicolo in sosta e non è riuscito a evitare l’impatto con un pedone 79enne, pensionato. Le verifiche richieste al Pronto soccorso dell’Ospedale nostra signora di Bonaria di San Gavino Monreale, presso il quale l’investitore è stato accompagnato dai militari, ha finalmente permesso di riscontrare per l’autista un tasso alcolemico di 1,13 grammi per litro, oltre il doppio del massimo consentito. Gli è stata pertanto ritirata la patente e il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.