Invasione di erbacce a Serramanna, ironia nei cartelli: “Circonvallazione in fiore”

Serramanna – Alte erbacce in varie zone del paese, proteste da parte degli abitanti e sui social scatta l’ironia: “Circonvallazione in fiore”. Non solo: “Qui abitano persone, non maiali” sottolineano alcuni residenti dei quartieri dietro i cancelli della ferrovia dello stato. Le opere di pulizia in paese sono partite da qualche settimana, la situazione originaria è notevolmente migliorata ma a far storcere il naso ai cittadini è la folta e fitta vegetazione che continua a crescere e che ancora non è stata potata dagli addetti preposti del comune. In particolar modo si parla della circonvallazione percorsa non solo da macchine e mezzi pesanti bensì i passaggi pedonali posti al lato della carreggiata sono frequenti da decine di persone che escono soprattutto il pomeriggio per allenarsi, camminare da soli o in compagnia anche degli amici a quattro zampe. Pressoché impossibile però, ultimamente, fare quattro passi a causa della vegetazione che, anche per via delle piogge abbondanti di questi ultimi giorni, si è impossessata dell’intero percorso. Il problema principale, oltre al salto ad ostacoli, è quello delle zecche, i temuti parassiti che da maggio a settembre costituiscono un serio rischio per animali e persone. Ironia pungente sui social: dopo il bando indetto dal comune che invita i cittadini ad abbellire i giardini con fiori e piante, viene incluso il verde spontaneo delle zone abitate incolte. C’è anche chi poca voglia di sorridere ha: l’incuria proprio non piace e le erbacce disturbano a tal punto da ritenere opportuno sottolineare che “qui non vivono maiali”. Insomma, si attende impazienti che i falcia erba entrino in azione e sfoltiscano i lunghi steli cresciuti.