“Centinaia di aziende agricole e allevamenti sono in ginocchio. Sollecito la Regione a dichiarare senza indugi lo stato di calamità naturale: se così non fosse le conseguenze per tutto il sistema produttivo del centro Sardegna rischiano di essere devastanti per l’intera economia dell’isola”, conclude Mara Lapia.

La parlamentare nuorese ha richiamato la denuncia di Coldiretti: il passaggio degli sciami di cavallette distrugge non solo il raccolto dei campi e il foraggio, mandando in fumo mesi di lavoro e di investimenti, ma anche orti e giardini, provocando una vera catastrofe biologica e delineando scenari futuri preoccupanti.

L’invasione delle cavallette, che per la terza stagione consecutiva stanno devastando vaste zone della Sardegna, è ora all’attenzione del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali. La deputata del gruppo Misto – Centro Democratico Mara Lapia in un’interrogazione ha chiesto al ministro Stefano Patuanelli di accertare le responsabilità dei ritardi nel contrasto del fenomeno, e ha sollecitato un intervento del Governo.

Fonte: Link Oristano

