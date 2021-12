A Cagliari, in piazza Palazzo, è crollata parte della pavimentazione. Proprio al centro della piazza si è creato un abbassamento molto preoccupante: l’allarme è stato dato subito e sul posto è intervenuta la polizia Locale. Gli agenti, armati di transenne, hanno chiuso tutta la piazza, da tempo invasa dalle automobili e tornata ad essere un vero e proprio parcheggio all’aperto, e hanno sbarrato al traffico anche la vicina via Martini. Tutte le automobili sono state fatte spostare per motivi di sicurezza, e la condizione del manto stradale è monitorata costantemente. Non si conoscono ancora le reali cause del cedimento nel rione storico cagliaritano, a supportare le operazioni dei vigili ci sono anche gli uomini e le donne della Protezione Civile.

