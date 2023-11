Invalidità civile: nuove commissioni dell’Asl di Oristano operative dalla prossima settimana

Oristano

Dovranno smaltire l’arretrato di pratiche accumulato

“Dalla prossima settimana a lavoro le nuove commissioni per il riconoscimento degli stati di invalidità civile”. Lo assicura la direzione generale della Asl 5 di Oristano. Il direttore generale, il dottor Angelo Maria Serusi, ha precisato: “Oggi è stata pubblicata la delibera per la costituzione di nuove sei commissioni, quattro nel distretto di Oristano, una a Ghilarza-Bosa e una nel distretto di Ales-Terralba. La direzione generale ha lavorato alacremente in queste ultime settimane per raggiungere questo risultato, conscia delle migliaia di domande in attesa di essere evase”.

È stato anche prorogato il termine di una decina di giorni per la raccolta delle manifestazioni di interesse per il personale interno ed esterno all’azienda, disponibile a far parte delle commissioni, perché le richieste arrivate erano insufficienti.

“Dalla prossima settimana”, ha aggiunto Serusi, “le sei commissioni saranno pienamente operative con il personale interno della Asl 5 di Oristano e con personale esterno. Ricordiamo che il servizio non è mai stato sospeso relativamente alle richieste dei pazienti fragili. Ed è anche bene precisare che la Asl 5 di Oristano ha approvato un nuovo regolamento prodromico alla ripresa delle attività delle commissioni in seguito ai rilievi dei collegi sindacali di tutte le Asl sarde. Un regolamento indispensabile a superare gli ostacoli normativi rappresentati dagli organismi predetti”.

La Asl 5 di Oristano è stata la prima azienda sanitaria locale in Sardegna ad approvare questo regolamento, adottato successivamente anche da altre altre Asl isolane. “A questa direzione generale”, ha concluso il dg Serusi, “non piace il verbo promettere, ma preferisce il verbo impegnarsi. E tutto questo rappresenta un impegno concreto per smaltire l’arretrato relativo alle richieste del riconoscimento di invalidità civile”.