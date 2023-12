Introvabile a Capoterra il farmaco salvavita, ma ora per fortuna c'è una nuova terapia per Carlo

Capoterra – Introvabile l’Accord, l’acido micofenolico, il farmaco salvavita per i trapiantati: in arrivo una nuova terapia per Carlo, trapiantato di pancreas e reni da 12 anni, “stasera gli verrà prescritto un nuovo farmaco”. A comunicare la buona notizia è la moglie, Emma Putzu, che da mesi lotta per la salute del suo caro e di tutti i trapiantati. Da tempo il farmaco salvavita scarseggiava in farmacia, ( https://www.castedduonline.it/capoterra-una-sola-scatola-di-farmaco-salvavita-per-trapiantati-in-tutta-italia/ ) ultimamente era addirittura introvabile: diversi gli appelli lanciati dalla donna, la quale ha cercato di reperire l’acido micofenolico anche all’estero. “Questa sera verrà assegnato un nuovo piano terapeutico a mio marito, un nuovo farmaco sostituirà l’Accord che sembrerebbe essere fuori produzione”. Un sospiro di sollievo, quindi, e fine della ricerca disperata del farmaco salvavita.