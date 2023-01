Intossicati mentre preparavano formaggio in un locale completamente privo di aerazione. Due pastori di Torpè, uno di 48 e l’altro di 44 anni, sono rimasti intossicati ieri a tarda sera dal monossido di carbonio all’interno di un garage al centro del paese dove stavano preparando del formaggio. Il 48enne è stato portato in pronto soccorso a Olbia e poi trasferito subito al centro di medicina iperbarica di Cagliari per una grave intossicazione. L’altro si sarebbe sentito male alcune ore dopo e anche lui trasferito al centro di medicina iperbarica di Cagliari. Entrambi ora sono fuori pericolo.

L’incidente è avvenuto all’interno del piccolo garage dove stavano operando: il fornellone utilizzato per scaldare il latte avrebbe saturato il locale di monossido di carbonio e così è venuta a mancata l’areazione. Il proprietario del garage in un primo momento avrebbe rifiutato il ricoverato, ma il peggioramento delle condizioni ha imposto il suo trasferimento in ospedale.

L'articolo Intossicati mentre preparavano formaggio in garage: due pastori ricoverati a Cagliari proviene da Casteddu On line.