Oristano

Ci sarà una graduale stabilizzazione

Il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese e la Segreteria Territoriale CGIL di Oristano, Funzione pubblica, hanno messo la parola fine al contenzioso che li vedeva contrapposti davanti al Giudice del Lavoro del Tribunale di Oristano, relativamente alla vertenza sui precari impiegati nel centro di gestione dei rifiuti di Masangionis.

Consorzio e CGIL hanno sottoscritto un apposito accordo – fatto proprio anche da CISL e UIL e che ricalca nelle parti fondamentali quello già precedentemente raggiunto con i due Sindacati – che conferma l’impegno del Consorzio e delle organizzazioni sindacali territoriali alla salvaguardia ed all’incremento dell’occupazione in un settore, quale quello della lavorazione dei rifiuti plastici, che presenta alte possibilità di variazione degli scenari in funzione di scelte non dipendenti dal CIPOr.

Per queste ragioni, il Consorzio Industriale Provinciale Oristanese e i Sindacati hanno preso atto, impegnandosi in tal senso, della necessità di prevedere modalità di lavoro compatibili con tali scenari ma in grado di offrire, al contempo, alti livelli di garanzia nei confronti dei lavoratori, prevedendo, inoltre, una graduale stabilizzazione delle posizioni lavorative presso il CIPOr in funzione dei pensionamenti.

“Il recente accordo tra il Consorzio e la CGIL, unitamente a quello già raggiunto ad Ottobre 2021 con CISL e UIL”, si legge in una nota, “dimostra come sia possibile con il dialogo ed il riconoscimento delle reciproche ragioni raggiungere risultati importanti finalizzati all’incremento della competitività e della capacità produttività dell’Ente, favorendo al contempo la crescita dell’occupazione”.

Giovedì, 23 giugno 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.