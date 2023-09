Intesa sui lavori per la Provinciale 33 tra Samugheo e Allai. Domani un sit-in di protesta

Samugheo

Comune e Provincia faranno partire un intervento da 350 mila euro

Partiranno a breve i lavori di manutenzione straordinaria sulla Strada provinciale 33, la Samugheo-Allai. La Provincia di Oristano ha messo a disposizione 350 mila euro. Le rassicurazioni sono arrivate al sindaco di Samugheo Basilio Patta dal commissario straordinario Massimo Torrente, durante un incontro a Oristano.

L’accordo è arrivato dopo innumerevoli segnalazioni sulla pericolosità dell’arteria che collega Samugheo ad Allai.

II Comune di Samugheo, che tanto si è battuto perché si intervenisse nella strada, su delega della Provincia si accollerà l’onere di effettuare lo studio di fattibilità e seguirà la realizzazione dei lavori.

“Quest’intervento che ha lo scopo di mitigare le criticità dell’unica via di comunicazione tra la Barbagia-Mandrolisai e il Campidano mi auguro richiami l’attenzione della politica verso una realtà socio-economica che solo la tenacia delle popolazioni residenti riesce a mantenere viva”, ha commentato il sindaco Patta.

Intanto un gruppo di cittadini, riuniti in un comitato spontaneo del Mandrolisai “Tutela della vita” ha annunciato per domani un sit-in di diverse ore lungo la strada: da anni soffre di problemi che in alcune occasioni hanno reso necessaria la chiusura di una carreggiata e impianti semaforici per gestire in sicurezza il transito delle auto.

Alcuni anni fa il centro abitato di Samugheo ha rischiato di rimanere isolato a causa della chiusura della Provinciale 71 tra il centro del Mandrolisai e Busachi, per il cedimento del manto stradale, e per il crollo di alcuni sedimenti sulla Provinciale 33, che porta ad Allai.