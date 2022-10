Intesa: seconda tappa a Torino di Imprese Vincenti - Sardegna

(ANSA) - TORINO, 19 OTT - Arriva oggi a Torino il roadshow di Imprese Vincenti, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle Pmi che spiccano per investimenti in piani di rilancio e trasformazione secondo le direttrici indicate dagli obiettivi del Pnrr e che valorizzano le specificità del loro territorio di riferimento. Ospitata al grattacielo di Intesa Sanpaolo a partire dalle 17.30, la tappa odierna, la seconda dopo quella di Milano, ha come tema distintivo l'innovazione e vede dieci Imprese Vincenti piemontesi e sarde raccontare la loro esperienza. L'evento può essere seguito in diretta streaming sul sito https://group.intesasanpaolo.com e su ansa.it.

Presentata lo scorso maggio, l'iniziativa ha raccolto un ampio interesse in tutta Italia, con 4 mila Pmi, che complessivamente contano 150mila dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato, che si sono autocandidate sul sito della banca. Tra queste ne sono state selezionate 140, aziende dal profilo innovativo e sostenibile, spesso poco conosciute ma capaci di creare valore aggiunto per il Paese e il mercato del lavoro. Dopo quella torinese, il roadshow prosegue con altre 12 tappe in tutta Italia. Prossimo appuntamento, il 9 novembre a Cuneo, dedicato al tema della digitalizzazione. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna