Interventi per combattere l’erosione a Su Pallosu: “Fermatevi qua!”

Il video appello al Comune di San Vero Milis dal responsabile dell’Oasi felina, Andrea Atzori

“Fermatevi qua e non fate utilizzare i mezzi meccanici nella parte più delicata e suggestiva delle mega dune di 8 metri di Su Pallosu”. È l’appello lanciato in un video diffuso sui social da Andrea Atzori, residente della borgata marina e responsabile della nota Oasi felina all’amministrazione di San Vero Milis.

Atzori contesta gli interventi per la messa in sicurezza dei tratti costieri a rischio erosione nella marina di San Vero Milis e in particolare la realizzazione di una prima parte del muro in legno nella costa di Su Pallosu.

Il responsabile della nota Oasi felina con un lungo video messaggio contesta anche l’assenza di un confronto e di una condivisione del progetto con la comunità e un eccesso di “militarizzazione” di Su Pallosu.

“L’intervento non è risolutivo, come dicono gli stessi progettisti”, spiega Atzori mettendo in dubbio il progetto.



Lunedì, 29 marzo 2021

