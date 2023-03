Interventi di prevenzione e disinfestazione contro le zanzare in tutto l’Oristanese

Oristano

La Provincia chiede la collaborazione dei Comuni per segnalare i focolai

Continua l’attività di prevenzione e disinfestazione contro le zanzare con monitoraggi e trattamenti antilarvali che il Servizio disinfestazione della Provincia di Oristano esegue nei centri abitati e nelle immediate periferie. Al momento, sono in programma sino al 17 marzo, gli interventi a Oristano e frazioni, Santa Giusta, Cabras e Solanas, Zeddiani, San Vero Milis, Baratili San Pietro, Ollastra, Nurachi, Riola Sardo, Zerfaliu, Siamaggiore, Tramatza, Bauladu, Solarussa, Siapiccia, Villanova Truschedu. Si interviene soprattutto nei pozzetti stradali.

La prevenzione è indispensabile nella lotta alle zanzare e, per questo, diventa fondamentale la collaborazione dei singoli Comuni per individuare e segnalare tutti i possibili focolai di riproduzione

I trattamenti adulticidi, effettuati con l’uso di prodotti chimici, sono previsti dal piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi 2020-2025 solamente in presenza di circolazione dei virus (per es. West Nile Virus) in aree circoscritte e sensibili e pertanto tali trattamenti non sono da intendere come preventivi.

La prevenzione si attua attraverso il controllo, la cura e la bonifica del territorio e su questo obiettivo si sta concentrando l’attività della Provincia, con l’eliminazione dei focolai di riproduzione o il trattamento degli stessi con prodotti selettivi e rispettosi degli organismi non bersaglio e dell’ambiente. Verranno utilizzati prodotti biologici selettivi a base di Bacillus thuringiensis o, quando possibile, con regolatori di crescita, le caditoie stradali, fontane o altre tipologie di acque stagnanti eventualmente presenti nel suolo pubblico dell’abitato e nelle immediate periferie.

La lotta alle zanzare necessita dell’apporto degli enti pubblici, organizzazioni pubbliche o private e soprattutto dei singoli cittadini che, nelle proprie pertinenze, dovranno evitare la formazione di ristagni d’acqua di qualsiasi entità, trattare possibili focolai non amovibili con prodotti biologici facilmente reperibili nelle farmacie o nelle rivendite di prodotti agrari o per giardinaggio, curare il verde con sfalcio e potature periodiche, evitando accumulo di materiali inutilizzati e di rifiuti che possono offrire riparo a zanzare e altri insetti nocivi.

