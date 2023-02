Intercettato un carico di ketamina, terzo arresto in pochi giorni

San Sperate

Sabato in manette i due corrieri, poi identificato anche il destinatario

Dopo alcuni giorni di indagini, i carabinieri di San Sperate hanno scoperto a chi fosse destinata la fornitura di ketamina che qualche giorno fa aveva fatto finire in carcere due persone che la trasportavano.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cagliari ha accolto la richiesta della Procura e ha firmato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un uomo di San Sperate, 34 anni, sul quale erano stati raccolti rilevanti elementi di prova. Ora è in cella a Uta, a disposizione dell’autorità giudiziaria e in attesa di processo.

Il quantitativo di stupefacente sequestrato sabato, 1,3 chilogrammi, fa pensare a un notevole giro di affari.

La ketamina è un farmaco anestetico che, se assunto a dosaggi inferiori a quelli necessari per l’anestesia, agisce sul sistema nervoso centrale come un potente psichedelico, molto più dell’LSD, producendo una sensazione di dissociazione tra mente e corpo.

Martedì, 7 febbraio 2023