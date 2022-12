Intensificati controlli per feste in sicurezza a Sassari - Sardegna

Controlli di velocità intensificati da oggi fino al 15 gennaio 2023 sulle strade sassaresi. La Polizia locale ha annunciato il rafforzamento delle operazioni su strada per prevenire gli incidenti stradali e garantire maggiore sicurezza durante tutto il periodo delle feste natalizie. Fino al 15 gennaio, dunque, controlli intensificati nella strada provinciale 18 di Bancali, la SP 42 a Campanedda, via De Martini, via Domenico Millelire, via Prati, via Predda Niedda, via Buddi Buddi, viale Porto Torres e l'ex strada statale 131 a Ottava. A queste si aggiunge, grazie a una convenzione con l'Anas, la statale 200 Sassari-Sorso, dove si verificano molti incidenti.

Su queste strade agiranno le pattuglie munite di telelaser, con controlli sia di giorno, sia di notte e rafforzati nei fine settimana. I controlli sono realizzati sulle strade che sono individuate tenendo conto del livello di incidentalità che emerge dalle statistiche elaborate annualmente dal Comando e sulla base di valutazioni legate al traffico veicolare e pedonale.

I dati in possesso della Polizia locale parlano di un aumento degli incidenti: in undici mesi gli agenti hanno rilevato 1.111 incidenti stradali a fronte di 1.015 rilevati in tutto il 2021, in cui già si registrava una crescita significativa di sinistri rispetto agli anni precedenti. Nei primi undici mesi del 2022 i controlli hanno registrato il superamento dei limiti di velocità di oltre 10 km/h ma non oltre 40 km/h in 572 casi, di oltre 40 km/h ma non oltre 60 km/h in 43 e di oltre 60 km/h tre volte, per un totale di 618 violazioni, con 46 sospensioni di patenti.

Fonte: Ansa Sardegna