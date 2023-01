Insulta, minaccia e tenta di aggredire familiari, arrestato - Sardegna

Ha insultato e minacciato di morte il padre 57enne e la sorella di 27 anni. Poi, anche davanti ai carabinieri intervenuti per calmarlo, ha tentato anche di aggredirli. Ieri sera a Cagliari i carabinieri della stazione di Pirri, coadiuvati dai colleghi di Villanova e della sezione Radiomobile, al termine di un intervento richiesto alla centrale operativa di via Nuoro, hanno arrestato un 30enne per maltrattamenti contro familiari conviventi.

Attorno alle 17 i militari sono intervenuti dopo una segnalazione al 112. Gravi offese, minacce e il tentativo di aggressione, ma alla fine nessun ferito. Nel corso della serata i familiari hanno sporto querela raccontando che il trentenne in passato sì era reso responsabile di analoghi episodi di forte aggressività nei loro confronti. Il giovane è stato condotto al carcere di Uta.



Fonte: Ansa Sardegna