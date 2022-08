Nel solo mese di luglio sono state due le persone denunciate dalla polizia Locale di Cagliari per fatti analoghi. “L’utilizzo improprio e illecito dei social, con la pubblicazione di contenuti diffamatori e ingiuriosi, potenzialmente in grado di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone, può configurare una ipotesi di diffamazione aggravata, che può condurre il responsabile nelle aule di un tribunale”.

Ha insultato la polizia municipale su Facebook, commentando una notizia, ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria dallo stesso comandante dei vigili urbani di Cagliari, Guido Calzia. Protagonista un 56enne residente nel capoluogo sardo: il comandante ha letto il commento, dal “contenuto diffamatorio” e, “ravvisando nelle esternazioni dello scrivente, avvenute pubblicamente a mezzo social network, l’offesa del prestigio e dell’onore di un’istituzione pubblica”, ha fatto una “querela, chiedendo la punizione dell’uomo per il reato di diffamazione aggravata e per eventuali altri reati che potessero essere ravvisati. A seguito di rapide e approfondite indagini, il responsabile è stato individuato, convocato e denunciato”.

