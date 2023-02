Insulta e cerca di picchiare i poliziotti, poi li intimidisce: “Sono il figlio del questore….”. Arrestato

Cagliari

“Vi faccio licenziare tutti”. Nel frattempo… è finito in carcere lui

Ha cercato di intimidire gli agenti della Squadra Volante che lo avevano appena bloccato e contro i quali si era scagliato, aggredendoli. Poi la minaccia: “Sono il figlio del questore, vi farò licenziare tutti”. Nell’attesa, in manette è finito lui, un giovane fermato l’altra sera nel quartiere Marina di Cagliari dagli agenti di una Volante che lo avevano notato urlare frasi minacciose nei confronti di cinque turisti stranieri, i quali piuttosto spaventati si erano subito allontanati.

Il giovane, alla richiesta di esibire un documento di identità, è andato in escandescenza. Gli agenti hanno dovuto chiedere l’aiuto dei colleghi di un’altra pattuglia. E a questo punto il giovane ha cercato di picchiare uno dei poliziotti. Gli agenti lo hanno caricato in auto per portarlo in questura ed eseguire l’identificazione. Lui ha continuato a urlare e a dimenarsi dicendo di essere vittima di “abuso di potere” e che avrebbe riferito tutto al padre, stavolta qualificato come un “noto magistrato di Cagliari”.

Alla scena hanno assistito diverse decine di passanti e residenti, piuttosto preoccupati.

In questura il comportamento non è cambiato e gli agenti, al termine delle formalità di rito, hanno arrestato il giovane per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Inoltre lo hanno deferito in stato di libertà per il rifiuto di fornire le proprie generalità. Il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l’arresto.

