Insieme per tutta la vita, muore il giorno dopo la moglie: addio a Salvatore Solinas e Graziella Trento

Se ne sono andati a 24 ore di distanza l’una dall’altro, nel silenzio della loro casa di Albignasego, nel Padovano. Salvatore Solinas, 91enne nato in Sardegna, e la moglie Graziella Trento, 82 anni, hanno trascorso tutta la vita insieme, sino all’ultimo. Impossibile separarli, anche nella scomparsa, avvenuta a brevissima distanza. Solinas, nato in Sardegna, viveva in Veneto e aveva lavorato come agente di custodia nell’ex penitenziario di piazza Castello a Padova. La donna, di Trento, come infermiera. Lasciano tre figli: Giampaolo, Stefano e Luca. La morte della coppia ha suscitato tanta tristezza nella piccola comunità di Albignasego: tutti li ricordano come due persone dedite al lavoro e molto riservate. Il funerale sarà celebrato da don Cesare Contarini, parroco della chiesa di San Lorenzo in Roncon, sabato 2 dicembre 2023 alle 9:15.

Come riportato anche dalle testate locali venete, Salvatore e Graziella hanno dedicato la vita al lavoro e alla famiglia. Alla crescita dei figli con tanti sacrifici in un periodo non certo facile. In paese, sino al sopraggiungere di gravi problemi di salute, passeggiavano sempre mano nella mano.