Una tentata aggressione, sfumata solo per la rapidità di riflessi, nonostante la paura, di una ragazza che lavora in piazza del Carmine a Cagliari, Eleonora Loddo. È lei ad aver raccontato, pubblicamente, cosa le è capitato ieri notte nella piazza che è, ancora e purtroppo, l’ex salotto buono della città: “Non è possibile che nel 2022 una persona debba aver paura di smontare dal lavoro la notte ed essere quasi aggredita da ragazzi stranieri, non voglio generalizzare ed offendere nessuno, tanto meno essere razzista”, scrive la giovane. Che si è sentita sola e non tutelata: “Non c’era nemmeno una pattuglia nelle vicinanze alla quale chiedere aiuto. A mezzanotte è deserto, ma pieno di questi stranieri che rimangono seduti nelle panchine tutta la sera e ti puntano non appena ti vedono da sola. Sono dovuta letteralmente scappare in macchina con degli sconosciuti trovati là in zona , pur di scappare da una possibile e certa aggressione”.

La giovane ha dovuto evitare, sempre da parte della stessa coppia, un secondo tentativo di aggressione: “Hanno cercato di aprire la macchina dove mi ero rifugiata”. Il suo post è stato condiviso da decine di persone e, a chi le chiede come stia, la giovane risponde sicura: “Bene, ma sono impaurita perché stasera dovrò tornare lì”. La Loddo, con la sua denuncia pubblica, spera che “qualcuno di competenza possa fare qualcosa per cambiare la situazione”. Due settimane fa un’aggressione, purtroppo riuscita, sempre nella zona della piazza, ai danni di un giovane di Assemini.

