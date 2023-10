Insediato il nuovo Direttivo del Collegio dei Geometri di Oristano. Fulvio Deriu ancora presidente

Oristano

Conferme anche per la vice Teresa Valerio, per il segretario Paolo Marini e il tesoriere Giovanni Cambula

Fulvio Deriu è stato rieletto presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Oristano. Il rinnovato Consiglio direttivo si è insediato oggi. Segretario e tesoriere saranno ancora rispettivamente Paolo Marini e Giovanni Cambula, con Teresa Valerio confermata vicepresidente. Ai geometri Salvatore Isu, Luciano Lasiu e Franca Mulas è stato affidato l’incarico di consiglieri con le seguenti rispettive deleghe: catasto, scuola e urbanistica.

“La squadra di governo eletta”, si legge in una nota firmata da Deriu, “è in continuità con il Consiglio uscente, proprio per dare il giusto impulso alla valorizzazione e tutela della categoria rappresentata. Crediamo fortemente nel mandato conferitoci, fiduciosi di un’azione politica atta a rendere sempre più centrale la figura del geometra, ferma restante la cooperazione con gli ordini professionali e gli enti territoriali. Riteniamo che, in un mondo del lavoro che cambia repentinamente, anche l’istituto scolastico di appartenenza meriti la giusta attenzione, supportandolo attraverso una formazione/informazione sempre attuale, garantita attraverso l’organizzazione di incontri, lezioni con gli studenti e corsi di approfondimento, fornendo così l’occasione di poter mettere in pratica quanto appreso, consapevoli che oggi, offrire un fattivo contributo, rappresenti il punto focale per l’istruzione dei lavoratori del domani”.

“Pensiamo sia indispensabile promuovere azioni propulsive agli enti territoriali”, prosegue la nota, “affinché vengano varati strumenti urbanistici garanti di un razionale uso del suolo e una crescita economica per la collettività, che di suo mutuerebbe in favore della categoria che ci onoriamo di rappresentare, perché il nostro obiettivo rimane quello di fornire un servizio al cittadino, attraverso la nostra competenza tecnico-scientifica”.

“Ai geometri Paolo Marini e Giovanni Cambula, segretario e tesoriere”, continua Fulvio Deriu, “va il mio personale ringraziamento per il lavoro svolto nel precedente quadriennio e per la passione e dedizione con la quale hanno condotto il proprio incarico. L’incarico di vicepresidente, con delega alla formazione e rapporti con le istituzioni, vede riconfermata la geometra Teresa Valerio, che ringrazio per essersi distinta nello svolgimento del proprio incarico istituzionale, portato avanti con pregevole devozione”.

“Ai geometri Salvatore Isu, Luciano Lasiu e Franca Mulas”, conclude la nota, “è stato affidato l’incarico di consiglieri con le seguenti rispettive deleghe: catasto, scuola e urbanistica. A loro va il mio personale ringraziamento per il sentimento di appartenenza alla categoria, manifestato durante la consiliatura conclusa”.

