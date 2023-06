Insediato a Oristano il nuovo procuratore della Repubblica Paolo De Falco

Oristano

Il magistrato aveva già operato in città

Si è insediato stamane il nuovo Procuratore della Repubblica di Oristano, Paolo De Falco, nominato quasi due mesi fa dal plenum del Csm.

Ha firmato la presa di possesso del nuovo incarico, davanti al presidente del Tribunale Leopoldo Sciarrillo, a Carla Altieri, presidente della sezione penale, a Salvatore Carboni, giudice del lavoro, e al facente funzioni della Procura Armando Mammone, che ha retto l’ufficio sinora, avendo sostituito l’ex Procuratore Ezio Domenico Basso, trasferito alla Procura di Lecco.

Per Paolo De Falco, 61 anni, è un ritorno. Romano, ma oristanese d’adozione, in città è arrivato nel 1995 come sostituto procuratore e aveva condotto numerose inchieste, legate soprattutto a omicidi e tentati omicidi nel mondo delle campagne. Poi il trasferimento e adesso il rientro da Sassari, dove fino a pochi giorni fa ricopriva l’incarico di sostituto procuratore generale nella sezione staccata della Corte d’appello di Cagliari.

Oggi il procuratore De Falco ha ricevuto gli auguri dei suoi colleghi della Procura e del Tribunale di Oristano, ai quali si aggiungono anche quelli della redazione giornalistica di LinkOristano.