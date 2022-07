Inps: tavolo con sindacati pensionati su spesa assistenziale - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 06 LUG - Un tavolo tecnico regionale per il monitoraggio della spesa assistenziale in Sardegna.

L'istituzione è prevista nel protocollo d'intesa firmato oggi dalla direzione regionale dell'Inps e i sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil. Il tavolo si riunirà periodicamente su richiesta delle parti e ogni volta farà anche il punto sull'attività svolta dalle strutture territoriali dell'Inps, oltreché sugli orientamenti giurisprudenziali che abbiano ricadute sull'attività delle parti sociali.

L'accordo è stato sottoscritto dal direttore regionale dell'ente Alessandro Tombolini, dal presidente del Comitato regionale Piero Agus, da Marco Grecu (Cgil), Adalberto Farina (Cisl), Giusy Spezziga (Uil). Il testo prevede anche l'impegno dell'Inps a dare adeguata e periodica informazione sugli obiettivi prioritari e sugli standard di erogazione dei servizi pensionistici. Inoltre, Inps e sindacati son d'accordo per promuovere progetti comuni per limitare ogni possibile disagio ai pensionati che si rivolgono agli sportelli dell'istituto (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna