Innovazione: Maker Faire Sardinia fa tappa a Sassari - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 21 GIU - Il Road to Maker Faire Sardinia fa tappa domani a Sassari mettendo in mostra il meglio dell'innovazione digitale. Dalle 15 18.30 nello spazio I-LAB della Camera di Commercio, in via Roma, saranno protagoniste le principali innovazioni legate al mondo della digital fabrication: costruzioni, agricoltura, Ict e artigianato.

Durante l'evento saranno trattati temi che riguardano i processi di ripolarizzazione digitale sul territorio, la prototipazione rapida nella produzione hardware, il ruolo delle faires per scuole, imprese e Neet, la riscoperta della manualità e dei lavori artigianali tradizionali, i contributi camerali a favore della digitalizzazione delle imprese e l'importanza della formazione continua a scuola e nelle aziende.

Dopo Oristano, Cagliari e Nuoro, la tappa sassarese del Road to Maker Faire Sardinia è l'ultima prima dell'evento finale, il Grande Opening - Maker Faire Sardinia, in programma dall'1 al 3 luglio al Museo Archeologico di Olbia. Evento che coronerà la manifestazione sarda del Maker Faire, nato nel 2006 nella zona di Bay Area di San Francisco come progetto della rivista Make Magazine, oggi "Make: community". Da allora si è trasformato in una grande rete mondiale di eventi che diventati vere e proprie piattaforme di innovazione cui afferiscono migliaia di makers da tutto il mondo. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna