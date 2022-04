Innovazione digitale, Sardegna Ricerche capofila shard-hub - Sardegna

Tre milioni di euro per costruire una società digitale con un'economia sempre più smart, capace di ridurre i costi energetici e al riparo da attacchi informatici.

A questo lavora SharD-HUB, il digital innovation hub guidato da Sardegna Ricerche.

L'agenzia regionale, capofila di un consorzio composto da 20 partner pubblici e privati, di recente ha presentato il progetto alla Commissione europea dopo aver superato la selezione italiana per diventare uno dei poli della rete europea per l'innovazione digitale e creare così un ponte virtuale tra la Sardegna e il resto del mondo.

Una rivoluzione Ict, per imprese e pubbliche amministrazioni, che si muove su tre assi di sviluppo: high performance computing, artificial intelligence, cybersecurity, per avere soluzioni digitali adatte ad ogni tipo di impresa - da quelle artigiane fino alle grandi industrie - e sempre più personalizzate per trasformare economia e società in chiave digitale.

Ad esempio: agricoltura Hi-tech con robot tra i campi, controllo satellitare delle coltivazioni, irrigazione coordinata alle previsioni meteo e sensori sulle piante per registrarne le esigenze e garantire la tracciabilità; turismo innovativo e sostenibile capace di combinare tradizione e innovazione, per offrire nuove esperienze oltre che efficienza e flessibilità nelle prenotazioni, riuscendo a intercettare e gestire le nuove esigenze del settore come la gestione intelligente delle procedure anti Covid; smart grid, le reti intelligenti che riducono i costi dell'energia elettrica e rendono le città sempre più smart con la gestione intelligente di produzione di energia da fonte rinnovabile e il controllo dei flussi di consumo; sono solo alcuni dei settori di intervento previsti dallo SharD-HUB, polo strategico tutto rivolto al futuro della Sardegna.

"Su mandato dell'assessore regionale alla Programmazione Giuseppe Fasolino e assieme agli altri enti, abbiamo costruito un progetto solido e ambizioso per realizzare un centro strategico per la Sardegna, capace di connettersi agli altri hub europei. Siamo orgogliosi di aver superato una prima e importante selezione e pronti ad affrontare i prossimi passi", ha evidenziato Maria Assunta Serra, direttore generale di Sardegna Ricerche.



Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/26/innovazione-digitale-sardegna-ricerche-capofila-shard-hub_18e57acd-2040-44c1-9cbc-84d7b1f9ff1d.html