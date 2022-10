<< Parliamo di “spesa giusta”, perché l’abbiamo ideata su misura per le esigenze del cliente di oggi, che ha necessità di risparmiare, ma soprattutto è competente e vuole scegliere e personalizzare i propri acquisti. Oltre alla convenienza e alla fiducia di prodotti a marchio del distributore, la libertà dei modi e dei tempi più congeniali è garantita da un’esperienza online esclusiva, che mette in connessione esperienze di piacere connesse al cibo ad una visione della comunità che condivide interessi, valori ed esperienze>> afferma Roberto Comolli, Amministratore Delegato di Cuore dell’Isola.

<< Ci gratifica questo riconoscimento a pochi mesi dal lancio del primo Tuttigiorni. Abbiamo ideato un modello di supermercato in cui il concetto di convenienza potesse integrarsi con quello di sostenibilità e quello di omnicanalità, accettando la sfida di realizzare per primi nella Gdo un social eCommerce non orientato unicamente alla vendita ma alla cura della relazione e alla personalizzazione dell’offerta. Il nostro obiettivo è di offrire ai clienti un’esperienza realmente unica e completa e ora non ci resta che portarlo anche in altre città.>> dichiara Giangiacomo Ibba, Presidente del Gruppo Abbi.

Una condivisione che non resta fine a stessa, ma si colloca nella scia del potenziamento del risparmio del cliente, dal momento che la stessa partecipazione online si traduce in punti sulla Tuttigiorni card, una tessera digitale, che permette di accumulare punti spendibili indistintamente nel punto vendita fisico o nell’eCommerce.

