“Inizio e fine”, un’indagine sul divenire: da Curcuris un invito ai fotografi

Curcuris

Terzo concorso all’interno del Festival comunitario estivo

Raccontare lo spazio fra l’inizio e la fine – e quindi il divenire – attraverso le immagini. Sarà questo il tema di “Inizio e fine”, la terza edizione del concorso fotografico bandito dal comune di Curcuris in occasione del “Festival comunitario 2023” che si svolgerà nel periodo estivo nel piccolo paese della Marmilla.

L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Raffaele Pilloni, ha rivolto di nuovo un invito ai fotografi di tutta l’isola, e non solo, a partecipare al concorso, che, come sempre, ripropone il tema dello stesso festival. Professionisti e semplici appassionati di fotografia hanno tempo sino al 23 luglio per presentare le proprie immagini.

“Nel territorio del nostro Consorzio oramai la fotografia è di casa”, ha detto il presidente del Due Giare, Lino Zedda. “Questo nuovo racconto per immagini arricchirà la proposta della nostra iniziativa itinerante, Fotografe in Marmilla 2023, in corso sino al 30 settembre”.

Il concorso. “Il tema è lasciato naturalmente alla libera interpretazione dei partecipanti”, ha detto il sindaco Pilloni. “Solo alcune esempi di macro tracce: inizio e fine come ciclo della natura e della vita umana; fenomeni e trasformazioni sociali e culturali nel tempo, tra inizio e fine; mutamento degli spazi, luoghi e paesaggi, fra inizio e fine; sensibilità artistiche e mode alla prova del tempo fra inizio e fine”.

Le foto. Tutte le immagini devono essere state create da chi le presenta, che ne deve detenere la completa e originaria paternità e proprietà. Sono ammesse solo foto in bianco e nero e a colori, prive di firme, filigrane o contrassegni visibili sull’immagine, con un formato di 70×100 (inquadratura verticale, oppure orizzontale) e con precise caratteristiche tecniche: formato JPEG (.jpg), alta risoluzione (minimo 300 dpi o superiore) e una risoluzione nativa compresa fra 17 e 32 megapixel.

Il ricorso a fotomontaggi e ritocchi digitali è ammesso, a insindacabile giudizio della giuria, solo in via integrativa, migliorativa e di arricchimento. Non sono ammesse fotografie realizzate esclusivamente mediante l’utilizzo di programmi o modelli di computer grafica.

Le regole. I fotografi professionisti ed appassionati di fotografia, di età maggiore di 18 anni, anche non residenti nel comune di Curcuris, possono presentare al massimo due fotografie. Il termine ultimo per l’invio delle immagini è il prossimo 23 luglio. Tutte le note tecniche, compresi i moduli per partecipare al concorso, sono disponibili nel sito istituzionale del comune di Curcuris o in quello dedicato al Festival comunitario .

La mostra. Anche quest’anno il concorso fotografico si concluderà con una mostra nella casa comunale “Eredi Pilloni”. Le immagini da esporre, non più di trenta, saranno scelte dalla giuria, che ovviamente decreterà anche i vincitori. Potrà dire la sua anche il pubblico, in occasione della visita alla mostra o votando su piattaforma web ; il voto online varrà 1/3 rispetto a quello espresso nel luogo fisico della mostra.

I premi. 400 euro per il primo classificato, 300 per il secondo e 200 euro per il terzo; un premio di 250 euro andrà all’autore della foto più votata dal pubblico.

Venerdì, 9 giugno 2023