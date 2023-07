Ingressi al mare chiusi illegalmente e ville con abusi storici a Quartu, scattano le multe

Una catena e un cartello di divieto di accesso, a pochi metri dal mare di Quartu, nella zona della Marina delle Nereidi, e un abuso grande 107 metri quadri già scovato nel 2017 in via S’Ecca S’Arrideli. E scattano multe e azioni coercitive da parte del Comune. Una famiglia dovrà pagare ottomila euro perchè, dal 2016 a oggi, non ha mai provveduto ad eliminare un abuso edilizio all’interno della propria villetta. Il possessore dell’immobile, una 83enne, ha fatto realizzare più di sei anni fa un edificio nuovo di zecca. Nel tempo non ha mai provveduto ad abbatterlo, qualche giorno fa è arrivata la multa salata che dovrà essere pagata entro trenta giorni. E da via S’Ecca S’Arrideli, cioè dalle campagne quartesi, basta spostarsi sino al mare per un altro abuso.

Nella zona della Marina delle Nereidi sono stati piazzati catena e cartelli di divieto a pochi metri dal mare. Il Comune ha già bussato alla porta dell’amministratore di condominio, che dovrà liberare lo stradello attualmente sbarrato in modo illegale.