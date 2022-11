Infrastrutture:incontro Solinas-Salvini su strade e ferrovie - Sardegna

Una nuova missione a Roma per il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas, che per la seconda volta in una settimana ha incontrato il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. Dopo le dighe è stata la volta di strade e ferrovie sarde. Ha comunicarlo è la Lega al termine dell'incontro.

"In particolare - si legge nella nota - Salvini e Solinas hanno ribadito la necessità di ridurre il gap infrastrutturale della Sardegna. Sul tavolo c'è l'accelerazione delle diverse arterie stradali dell'Anas, per le quali il presidente ha assunto le funzioni di commissario di governo e sta chiedendo i fondi per chiudere il quadro finanziario".

A partire dalla Olbia-Arzachena-Palau, poi il completamento della Sassari-Alghero e l'avanzamento delle ipotesi progettuali sulla trasversale sarda: "Favorirà finalmente i collegamenti est-ovest", è stato precisato. Sulle ferrovie Solinas ha sottolineato "la necessità di investire sulla velocità della rete e di sviluppare la connessione di Nuoro verso Olbia".

L'incontro avviene dopo quello in cui il governatore aveva annunciato al vice premier e alleato che la Giunta Solinas-bis sarebbe stata pronta entro domani. Ieri invece Solinas ha fatto sapere che serve ancora qualche giorno di tempo, in attesa dei curricula chiesti ai partiti, in particolare Fdi e Fi, per i papabili sostituti degli assessori e dopo alcune rifiniture in incontri bilaterali.

