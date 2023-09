Infortunio sul bus Ctm, una donna perde la presa durante la ripartenza del bus e sbatte violentemente il collo nel sedile

Cagliari – Infortunio sul Ctm, una donna perde la presa durante la ripartenza del bus e sbatte violentemente il collo nel sedile: contusioni varie, per fortuna niente di rotto, ma soprattutto l’invito agli altri passeggeri a fare attenzione, “poiché nei bus nuovi spesso capita che il moto di accelerazione sia particolarmente incisivo e per i passeggeri in piedi può costituire un serio pericolo”. Il fatto è avvenuto ieri sera, una donna di Monserrato ma residente a Pirri racconta: “Ero sul bus numero 1, c’era tanta gente e i posti a sedere erano tutti occupati. Come è accaduto tante altre volte ho viaggiato in piedi, ero ben agganciata alla maniglia ma come il mezzo è ripartito, dopo essersi fermato in prossimità del Buon Pastore, ha dato uno strattone che mi ha fatto perdere l’equilibrio e sono caduta. Ho sbattuto violentemente il collo nel sedile, ho dolori ovunque e una ferita nella gamba”. Ha trascorso parte della notte al pronto soccorso del Brotzu dove è arrivata in codice giallo. Per almeno 10 giorni dovrà usare il collare ortopedico e seguire una terapia a base di antinfiammatori. Ha voluto raccontare quanto accaduto per avvertire i tanti passeggeri che, come lei, usano i mezzi pubblici: gli ultimi bus messi in strada sono decisamente più confortevoli, ecologici e funzionali anche dal punto di vista delle prestazioni. Come accade per tutti i veicoli elettrici, la partenza è senza dubbio più “grintosa” rispetto a quelli diesel: più attenzione quando si viaggia, soprattutto se i posti a sedere sono tutti occupati.