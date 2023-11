Influenza e Covid, vaccinazioni anche ai pazienti costretti a letto e senza medico di base

Oristano

La Asl 5 chiede segnalazioni ai Comuni



Si ampliano i servizi offerti dalla nuova campagna vaccinale antinfluenzale e anti-Covid della Asl 5 di Oristano: il servizio sarà garantito anche ai pazienti costretti a letto e a quelli privi del medico di base. Lo ha comunicato il Dipartimento di Igiene e Prevenzione, diretto dalla dottoressa Maria Valentina Marras, che sta coordinando le attività.

Il direttore generale della Asl ha scritto ai sindaci degli 88 Comuni del territorio di competenza dell’azienda sanitaria oristanese, invitandoli a verificare l’esistenza di eventuali pazienti allettati che vogliano essere vaccinati e inviare poi le informazioni alla casella Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . I pazienti saranno subito presi in carico dal Dipartimento per programmare le vaccinazioni.

I pazienti autosufficienti ma senza medico di famiglia si potranno rivolgere a un altro medico di medicina generale o ai centri vaccinali dell’igiene pubblica, in tutto il territorio della Asl 5. “La nostra Azienda sanitaria non dimentica nessuno, in particolare i soggetti più fragili, con una campagna vaccinale capillare e diffusa in tutto il territorio”, ha detto il direttore generale Angelo Maria Serusi.

Per i centri vaccinali occorre prenotarsi per telefono o – preferibilmente – via mail, indicando nome del paziente, indirizzo, codice fiscale e numero di telefono (dello stesso paziente o di chi lo assiste).

Ecco l’elenco dei centri vaccinali Asl con i relativi recapiti:

Oristano, via Carducci 35, dal lunedì al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12,30 ; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , tel. 0783.317704, 0783.317705.

, tel. 0783.317704, 0783.317705. Ales, via IV Novembre 30, dal lunedì al venerdì ore 8,30-11,00; Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , tel. 0783.9111315 – fax 0783.9111327.

, tel. 0783.9111315 – fax 0783.9111327. Bosa, via Amsicora 1, lunedì 16,00-18,00, martedì 9,00-12,00; tel 0785.512256, fax 0785.373200.

Cabras, via Tharros, mercoledì 9,30-12,00, tel. 0783.290585.

Cuglieri, via Littorio 3, lunedì 9,00-11,00, in presenza.

Ghilarza, ospedale Delogu, 1° piano, lunedì e venerdì 9,30-12,30, martedì, mercoledì, giovedì 9,30-12,00, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , tel 0783.320143 – 0783.320142.

, tel 0783.320143 – 0783.320142. Nurachi (per i comuni di Baratili, Narbolia, Nurachi, Riola) via santa Lucia, giovedì 9,30-12,30, in presenza.

Samugheo (per i comuni di Samugheo e Allai) via della Pace, Casa della salute, mercoledì 9,30-12,30, in presenza.

Simaxis (per i comuni di Ollastra, Siamaggiore, Siapiccia, Simaxis, Solarussa, Villanova Truschedu, Villaurbana) via Brancaleone Doria 4, martedì e giovedì 9,30-12,30, in presenza.

Terralba (per i comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò Arcidano, Terralba e Uras), viale Sardegna 74, dal lunedì al venerdì 8,30-13,30, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , 0783.82617.

, 0783.82617. Tramatza (per i comuni di Bauladu, Milis, San Vero Milis, Tramatza, Zeddiani) via Garibaldi, ore 9,30-12,30.

Giovedì, 23 novembre 2023