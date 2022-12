Influenza: da oggi possibile prenotare il vaccino a Sassari - Sardegna

(ANSA) - SASSARI, 01 DIC - Scattano da oggi le prenotazioni dei vaccini antinfluenzali negli ambulatori Asl di Sassari. È possibile prenotare la vaccinazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18, componendo il numero 800334466: modalità di prenotazione indispensabile per richiedere di fissare un appuntamento per esser vaccinati negli ambulatori di Rizzeddu.

Olte che negli ambulatori Asl, ci si potrà rivolgere anche al proprio medico di medicina generale, nel caso in cui questo aderisca alla campagna antinfluenzale. (ANSA).



