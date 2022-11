Oristano

Le rassicurazioni del veterinario Enrico Vacca

E’ arrivata ieri dal Centro di Referenza delle Venezie la conferma della positività per Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI), sottotipo H5N1, in campioni d’organo (cervello) di polli e anatre trovati morti nel parco pubblico di Monte Urpinu, a Cagliari.

Se nel Cagliaritano cresce la preoccupazione per l’influenza aviaria, nell’Oristanese, invece, non è stata rilevata la presenza del virus.

“Facciamo sempre esami di sorveglianza ordinaria sugli uccelli morti denunciati alla Asl dalla Forestale o dai cittadini”, ha dichiarato il veterinario Enrico Vacca, direttore del Servizio Sanità Animale dell’Asl di Oristano, “al momento non abbiamo motivo di preoccuparci. Non ci sono le ragioni per attivare misure particolari per la nostra provincia”.

“La Sardegna”, ha proseguito Vacca, “resta una regione a basso rischio. Il virus si trasmette con i flussi migratori degli uccelli, per questa ragione è importante che i cittadini segnalino prontamente alla Asl o alla Forestale la presenza di carcasse di volatili, così che si possano fare le indagini diagnostiche”.

In particolare, raccoglie le segnalazioni il Servizio Sanità Animale dell’Asl al numero 0783 317767.

E’ bene ricordare che, nonostante il rischio per l’uomo sia estremamente basso e il virus non si trasmetta attraverso il consumo di carni di pollame e uova, l’influenza aviaria rappresenta un pericolo non solo per gli animali domestici, ma anche per la preziosa avifauna residente in Sardegna, particolarmente suscettibile in quanto non è mai venuta a contatto con questo tipo di virus.

“Per quanto riguarda la West Nile”, ha detto ancora il direttore del Servizio Sanità Animale dell’Asl, “gli ultimi rilevamenti sugli animali risalgono a diverse settimane fa. Si tratta di una malattia fortemente legata alla stagionalità e all’attività degli insetti vettori. È quindi normale che con l’abbassamento delle temperature si riducano i casi”.

I monitoraggi della Asl si allargheranno ai cormorani che verranno abbattuti nei prossimi mesi al fine di contenere l’attività predatoria di questi uccelli acquatici all’interno dei compendi ittici dell’Oristanese. “Una parte dei cormorani che verranno abbattuti”, ha spiegato Vacca, “verranno prelevati e analizzati”.

Mercoledì, 9 settembre 2022