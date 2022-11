Influenza: al via la campagna di vaccinazione a Sassari - Sardegna

Ha preso il via in questi giorni la campagna di vaccinazione antinfluenzale promossa dalla Asl di Sassari attraverso il Servizio di Igiene pubblica. Per ottenere il vaccino ci si può rivolgere o al proprio medico di famiglia o alle strutture Asl dislocate sul territorio, con ambulatori attivi a Sassari in via Rizzeddu, a Porto Torres in via Lombardia, ad Alghero in via Pasquale Paoli, e ancora a Sorso, Ossi, Thiesi, Ozieri e Bono.

La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente a tutte le persone che corrono il maggior rischio di andare incontro a complicanze. Attualmente, a eccezione dell'ambulatorio di Alghero, la vaccinazione avviene in forma diretta, ma a breve verranno comunicate le modalità di prenotazione. "La vaccinazione antinfluenzale consente di incrementare la protezione immunitaria con un maggior beneficio per le persone fragile. Pertanto il messaggio che noi operatori possiamo lanciare è quello di vaccinarsi", spiega Luigi Sanna, responsabile del Servizio di Igiene Pubblica della Asl di Sassari.

Fonte: Ansa Sardegna