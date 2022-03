Oristano

Lo denuncia Adiconsum, che chiede prezzi amministrati per i beni di prima necessità

In Sardegna i prezzi al dettaglio corrono più che nel resto d’Italia. Lo denuncia oggi Adiconsum Sardegna, commentando i dati definitivi sull’inflazione di febbraio diffusi dall’Istat. Per questa ragione l’associazione nata per tutelare i consumatori chiede che vengano stabili prezzi amministrati per i beni di prima necessità.

Mentre la media italiana dell’inflazione è al 5,7%, in Sardegna i listini al dettaglio aumentano a febbraio del +6,1%, piazzando l’isola al sesto posto fra le regioni italiane nelle quali i prezzi salgono di più.

Questo – analizza Adiconsum – si traduce in un maggior esborso pari a 1.622 euro, considerando la spesa per consumi annua di una famiglia “tipo” residente in Sardegna.

“I dati diffusi oggi dall’ Istat”, ha sottolineato il presidente di Adiconsum Sardegna, Giorgio Vargiu, “confermano il nostro allarme sul caro-prezzi e sul fatto che nella nostra regione i listini al dettaglio crescano più velocemente rispetto al resto d’Italia”.

“Considerata la situazione di emergenza attuale”, ha proseguito Vargiu, “servono misure straordinarie, a partire da prezzi amministrati per i beni di prima necessità come alimentari, luce, gas e carburanti, per evitare che migliaia di piccole imprese locali vadano in default e che le famiglie della Sardegna si impoveriscano ulteriormente, con conseguenze devastanti per l’economia dell’isola”.

