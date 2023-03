Infiltrazioni e crepe in case popolari ad Alghero, è allarme - Sardegna

Infiltrazioni di acqua, muffa sulle pareti, crepe nelle facciate e ferri arrugginiti a reggere i terrazzini. È la situazione delle case popolari di via Matteotti e via De Gasperi, ad Alghero, denunciata e documentata dalle 36 famiglie residenti e dal capogruppo dell'Udc in Consiglio comunale Christian Mulas, presidente della commissione Sanità e Ambiente.

"Lo stato di degrado, il distacco di intonaco, le crepe, le infiltrazioni stanno creando un grande disagio alle famiglie che abitano in quei palazzi - denuncia Mulas - La grave situazione è stata più volte segnalata ad Area e ora la ripropongo con una interrogazione in Consiglio. I residenti sono stanchi delle promesse di interventi. Sono necessarie manutenzioni urgenti e risolutive al più preso per evitare che si arrivi allo sgombero degli alloggi, non più sicuri e abitabili".

"A gennaio - ricorda l'esponente dell'Udc - Area aveva annunciato la disponibilità di 1,8 milioni di euro per la messa in sicurezza degli edifici, in aggiunta a 640mila euro dell'assessorato regionale ai Lavori pubblici. Oggi quei soldi pare che sono siano più disponibili e non si capisce perché. Le ultime manutenzioni in quegli stabili risalgono a 17 anni fa. Non è più possibile attendere oltre".

