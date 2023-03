Infiltrazioni d'acqua, muffe e arredi danneggiati: chiusa una comunità per anziani a Gonnosfanadiga

Il sindaco di Gonnosfanadiga ha emesso ieri un’ordinanza di chiusura temporanea e sgombero della comunità alloggio per anziani, denominata centro San Vincenzo, situata in via Porru Bolelli e gestita da una cooperativa sociale. Gli accertamenti svolti dai carabinieri del Nas nell’ambito di un programma nazionale di verifiche presso le strutture socio assistenziali per anziani, avevano condotto il 30 dicembre scorso ad un accesso ispettivo nel corso del quale i militari avevano accertato svariate e reiterate non conformità della struttura: infiltrazioni di umidità ai muri, presenza di muffe, guasti ad alcuni split di climatizzazione, mancanza di alcune porte alle camere, arredi danneggiati. L’autorizzazione al funzionamento della struttura risulta sospesa, con ordine di trasferire tutti gli ospiti in una struttura più idonea entro il 15 marzo prossimo e fino al ripristino dei requisiti necessari al corretto funzionamento della casa di riposo.