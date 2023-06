Inferno di fuoco in Sardegna, 14 incendi sfregiano terreni e boschi con l'aiuto del maestrale

È stata una giornata molto dura per il Corpo forestale sardo, sul fronte del fuoco, quella dove era previsto, ma in effetti c’è stato solo parzialmente, un netto calo delle temperature. Il caldo e il maestrale hanno favorito ben 14 grossi incendi e, per cinque, è stato necessario l’utilizzo anche degli elicotteri. Roghi a Dolianova, in località Funtanedda, con cinque ettari di uliveti distrutti dal fuoco. Fiamme a Bono, a Lula, a Villaurbana e a Narcao. Tanti gli ettari andati distrutti dalla furia del fuoco, ma senza l’intervento dei forestali il bilancio sarebbe potuto essere ben più grave. E per tutto l’ultimo fine settimana di giugno, intanto, il livello di allerta nell’Isola resta “medio”.