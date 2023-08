Inferno di fuoco a Quartu, devastazione tra Quartello e il campeggio divorato dalle fiamme (VIDEO)

Il litorale di Quartu Sant’Elena messo in ginocchio da un mega incendio partito dalla zona di via Fiume, al Quartello, con le fiamme ben visibili dal centro commerciale e dalle abitazioni delle viuzze del rione più recente della terza città della Sardegna. Le fiamme hanno presto raggiunto il Margine Rosso, lo storico camping è stato quasi tutto divorato dalle fiamme. Sui social regna la disperazione di alcuni proprietari di roulotte del campeggio: “Abbiamo perso tutto”. I vigili del fuoco hanno avuto come nemico principale, ancora prima degli incendiari, il forte vento di maestrale. I danni sono ingenti, del campeggio resta ben poco. Durissimo lavoro anche per varie associazioni di volontariato, impegnate a domare le fiamme.

Un vigile del fuoco è rimasto ferito, per fortuna solo leggermente. Danni anche a ridosso dell’oasi green di Molentargius. Le fiamme sono partite da alcune sterpaglie e il fatto che dietro ci sia la mano dell’uomo è già la pista principale che si segue, in una domenica di inizio agosto che resterà a lungo nella memoria dei quartesi.