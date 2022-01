È un inferno di fuoco quello che va avanti, dal tardo pomeriggio, a Macchiareddu, in territorio di Assemini, a pochi chilometri da Cagliari. Le fiamme stanno divorando, dentro e fuori, due compartimenti del deposito della Sdl. Un rogo molto vasto, quello che ha avvolto l’azienda specializzata in servizi di distribuzione e logistica. E per i Vigili del fuoco, arrivati a sirene spiegate con ben sei squadre, si prospettano tante altre ore di duro lavoro prima di riuscire a domare il gigantesco incendio. I danni, alla fine, saranno molto probabilmente ingenti. I pompieri stanno utilizzando autopompe, serbatoi e autobotti, oltre a un automezzo per gli autorespiratori. E, alle prime squadre intervenute poco dopo gli sos lanciati anche da alcuni automobilisti, oltre che dai titolari di altri capannoni della zona, si sono aggiunte quelle del distaccamento aereoportuale di Cagliari Elmas con una kilolitrica e un automezzo antincendio aeroportuale.

Al momento non si registrano feriti. Come ha avuto modo di apprendere la nostra redazione, le operazioni di spegnimento dell’incendio si prospettano ancora molto lunghe e faticose. Sul posto anche un ufficiale funzionario tecnico, il comandante dei Vigili del fuoco di Cagliari e i carabinieri di Macchiareddu e Iglesias. Mistero, al momento, sulle cause del rogo: qualunque ipotesi è impossibile, visto che gli ingressi dei capannoni sono letteralmente sbarrati dal fuoco.

L'articolo Inferno di fuoco a Macchiareddu, un gigantesco incendio divora un capannone della Sdl proviene da Casteddu On line.