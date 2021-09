Infermieri non vaccinati: prime sospensioni in provincia di Oristano

A metà agosto gli operatori sanitari (non solo gli infermieri, quindi) dipendenti di Ats non ancora vaccinati nell’Oristanese erano 30.

Gli infermieri non vaccinati sono sospesi fino al 31 dicembre 2021, come previsto dalla normativa vigente. Il provvedimento di sospensione decade se i professionisti decidono di vaccinarsi.

“Abbiamo qualche professionista non in regola che ha subito la sanzione”, dichiara Raffaele Secci, presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche della provincia di Oristano, “sono alcuni i lavoratori sottoposti a sospensione dall’esercizio professionale su segnalazione dell’Ats”.

Anche nell’Oristanese sono arrivate le prime lettere di sospensione per alcuni infermieri che non hanno ancora effettuato la vaccinazione anti-Covid.

Raffaele Secci

L’obbligo di vaccinazione per tutti gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali era stato introdotto dall’articolo 4 del DL n.44/2021, convertito in Legge n.76/2021. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione.

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa o differita.

Venerdì, 10 settembre 2021