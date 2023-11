Infermieri allo stremo al Policlinico: “Tutti in piazza contro le estenuanti liste di attesa”. Lunedì sarà il giorno di una nuova, clamorosa protesta al Policlinico di Monserrato: “La manifestazione viene proclamata dall’Unione Sindacale di Base Sanità per le gravissime difficoltà organizzative e per la carenza del personale assistenziale, infermieri, OSS , ostetriche e altre figure sanitarie. La situazione inoltre è diventata inaccettabile per le estenuanti liste d’attesa che non garantiscono risposte immediate ai bisogni di cura della cittadinanza”, spiega Gianfranco Angioni, responsabile regionale della Usb Sanità. Che poi scende nei dettagli della vertenza: “La situazione organizzativa all’interno dei reparti è diventata inaccettabile sia per i carichi di lavoro sempre più stremanti ma anche per la mancanza di coordinatori, la maggior parte di quelli che svolgono tale attività sono incarichi ad personam, illegittimi in quanto non nominati attraverso selezioni. Tali incarichi oltre ad essere irregolari nella forma e nel contenuto, diversi sono privi del master di coordinamento e delle altre fattispecie normative. Inoltre il personale infermieristico incaricato in maniera fiduciaria e fuori da ogni regola normativa, viene rimosso dai turni e distratto dalle competenze del proprio profilo professionale, con tutti i relativi ritardi ai processi assistenziali”, conclude Angioni.