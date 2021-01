Infermieri al Pronto soccorso: “Trattati come carne da macello”

In un comunicato firmato dalla portavoce aziendale, Beatrice Mura, il sindacato dice basta: “Non sono più accettabili comportamenti irrispettosi verso chi da quasi un anno si adopera con sacrificio e abnegazione per far funzionare la macchina sanitaria, in favore dei malati, e di chi si è trovato a combattere questo maledetto virus saltando riposi e ferie, per senso di appartenenza al proprio luogo di lavoro e senso di responsabilità”. Gli infermieri, aggiunge Mura, “non chiedono nessuna medaglia, ma solo rispetto”.

“Gli infermieri del Pronto soccorso dell’ospedale di Oristano sono trattati come carne da macello”. Il Sindacato delle professioni sanitarie FSI USAE non usa giri di parole per lanciare l’ennesima denuncia sulle insostenibili condizioni in cui il personale del Pronto soccorso del “San Martino” è costretto a lavorare.

Nel documento il Sindacato delle professioni sanitarie contesta anche l’organizzazione della campagna vaccinale alla Assl di Oristano, per la quale la portavoce Beatrice Mura parla di “malcontento nelle fila di infermieri, tecnici di radiologia, laboratorio, prevenzione, fisioterapisti, ostetriche, oss”, a causa della “poca chiarezza e trasparenza con cui vengono condotte le vaccinazioni”, senza tener conto delle “indicazioni del piano vaccinale definito dall’ARES” .

In particolare Beatrice Mura chiede di sapere quando saranno somministrati i vaccini agli infermieri impegnati nel servizio di assistenza domiciliare (ADI), che “ogni giorno si recano a casa dei pazienti per assisterli in ambienti non protetti, con accessi anche quotidiani”. Aggiunge Mura: “Si fa una fatica immane a garantire i servizi territoriali con le poche risorse a disposizione e i DPI sempre risicati. In più ci si deve trovare di fronte a queste scelte poco congrue e corrette e a dover mendicare un vaccino, per non parlare della possibilità di eseguire un tampone, in quanto gli infermieri del territorio si trovano in un limbo che a pochi interessa”.

Contestazioni e richieste che la Federazione FSI USAE illustra dettagliatamente anche in una lettera inviata all’assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu, e ai responsabili regionali e locali della sanità. Nella lettera si chiede in particolare per il Pronto soccorso del San Martino un “intervento celere e risolutivo”, che ponga fine a “una situazione diventata insostenibile e rischiosa, soprattutto in questi giorni di sovraffollamento, sia per gli utenti che accedono alla struttura, che per il personale direttamente coinvolto, il quale si trova a dover assistere i pazienti in attesa di un ricovero senza i mezzi più basilari come una barella, lungo i corridoi e le sale di attesa, dove la privacy non è più garantita ed il caos rende difficile l’efficienza del servizio da erogare”.

Nella lettera si segnala anche che, all’arrivo al Pronto soccorso, e in attesa dell’esito del tampone, “i pazienti stazionano in ambulanza o in macchina per ore, in quanto non sempre è possibile avere i risultati nel giro di un’ora”. E così “l’infermiere deve monitorare i pazienti fuori dal PS anche sotto l’acqua, visto le condizioni meteorologiche di questo periodo”. Da aggiungere che “l’infermiere si deve occupare non solo dei pazienti che attendono il ricovero in medicina, ma anche dei pazienti del Pronto soccorso e dei pazienti positivi che accedono all’isolamento, nonostante non siano dei codici rossi. Ciò implica maggior carico di lavoro per gli infermieri, già oberati e psicologicamente provati”.

Secondo il sindacato FSI USAE, “il carico mentale e fisico accumulato in questi mesi di emergenza sanitaria rischia di avere importanti ripercussioni sull’operato del personale, a serio rischio di stress lavoro correlato, e sulla sicurezza dei malati assistiti”.



Lunedì, 11 gennaio 2021

