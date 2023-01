A 27 anni di distanza dall’omicidio a Genova dell’infermiera Maria Luigia Borrelli, la Procura ha riaperto il caso di quello che è conosciuto come il “delitto del trapano”.

La donna, 42 anni, originaria di Iglesias, venne assassinata il 5 settembre 1995 in un basso, in vico Indoratori, nel centro storico di Genova, dove la sera si prostituiva con il nome di Antonella. Durante il giorno invece accudiva un’anziana come infermiera. A fare tornare d’attualità la vicenda è stata la rivelazione fatta dalla figlia di un’amica della vittima, all’epoca dei fatti ancora bambina, a un giornalista de Il Secolo XIX.

La donna ha rivelato alcune confidenze ricevute dalla madre, anche lei infermiera e oggi non più in vita.

Maria Luigia Borrelli sarebbe stata uccisa da un noto primario di un ospedale cittadino con il quale aveva una relazione e che lei aveva ricattato per avere del denaro.

La testimone, sentita dai carabinieri, ha raccontato che quando avvenne l’omicidio, sua madre le confidò di avere forti sospetti su un medico, morto negli anni scorsi.

L’uomo, nei giorni seguenti il delitto, si era presentato a lavoro con graffi e segni compatibili con quelli di una colluttazione. I due si sarebbero conosciuti in corsia dove Borrelli lavorava come infermiera prima di dedicarsi all’assistenza agli anziani e alla prostituzione, a cui era stata costretta a causa dei debiti che le aveva lasciato in eredità il marito.

Sul luogo del delitto è stato rinvenuto il Dna dell’assassino, ma non si è avuta alcuna corrispondenza con quello dei sospettati. Anzi, ne ha scagionato uno, anche se troppo tardi: Ottavio Salis, muratore, si è ucciso poco prima che arrivassero i risultati. Travolto dalla vergogna per i sospetti, si è lanciato dalla sopraelevata. Il trapano usato per uccidere era suo, ma l’attrezzo si trovava lì perché in quei giorni stava ristrutturando il basso. Dopo di lui gli inquirenti hanno focalizzato la loro attenzione su un un cliente abituale, un uomo che si presentò insanguinato in un albergo della zona, un marocchino già autore di alcuni omicidi a Torino. Ma quel Dna ritrovato ha scagionato tutti.

Vedremo se stavolta, dopo le accuse della testimone, sarà confrontato con quello del primario.

