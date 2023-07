Infarto sulla nave da crociera, turista soccorso dalla Guardia costiera di Cagliari

Nella mattinata odierna la Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine un’operazione di soccorso ed evacuazione medica a favore di un passeggero sentitosi male a bordo di una nave da crociera in navigazione ad sud delle coste sarde, disponendo l’impiego della Motovedetta CP 307 della Capitaneria di Porto di Cagliari.

L’operazione ha avuto inizio quando la sala operativa della Guardia Costiera di Cagliari ha ricevuto comunicazione dalla nave da crociera “ANTHEM OF THE SEAS”, proveniente da Napoli e diretta nel Regno Unito, in navigazione a circa 20 miglia nautiche a sud di Capo Carbonara, richiedeva immediata assistenza per un passeggero di nazionalità britannica di 74 anni con un infarto in atto.

Immediatamente, assunto il coordinamento delle operazioni, la Sala Operativa della Guardia Costiera ha stabilito un contatto con la nave da crociera e con il C.I.R.M. (Centro Internazionale Radio Medico), nonché allertato il Servizio 118 per la successiva ospedalizzazione del passeggero. In esito alle notizie acquisite, il C.I.R.M. ha disposto l’evacuazione medica del traumatizzato mediante ed il successivo trasporto urgente in ospedale.

Considerata la gravità dell’emergenza e la necessità di un’evacuazione medica immediata, è stato disposto l’impiego della M/V CP 307, con a bordo medico ed infermiere del 118, mentre nel frattempo la “ANTHEM OF THE SEAS” è stata fatta avvicinare alla costa per ridurre ulteriormente i tempi d’intervento.

Dopo aver raggiunto il punto di incontro, la motovedetta ha proceduto all’evacuazione medica del passeggero, per poi dirigere nuovamente in porto ed affidare il malcapitato al 118 per il successivo trasporto presso l’ospedale Policlinico Universitario di Monserrato, mentre la nave da crociera è stata autorizzata a riprendere la navigazione verso il porto di destinazione.