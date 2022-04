Infarto improvviso in casa, Cagliari dice addio a Chicco Balestrino: “Ci mancherà il tuo sorriso”

Si è sentito male e ha preferito non andare nell’agriturismo dove tutta la sua famiglia aveva prenotato per trascorrere la Pasquetta, dopo poche ore il dramma. Chicco Balestrino, 51enne di Cagliari ma residente da qualche anno ad Assemini, se n’è andato così: stroncato da un infarto. Quando i suoi parenti sono tornati nella loro casa di Capoterra l’hanno trovato immobile: inutili, purtroppo, i soccorsi. Nato e cresciuto nel rione cagliaritano di San Michele, lascia la compagna Manuela e due figli, Jessica e Andrea. Da meno di due mesi non lavorava più nel supermercato dove aveva prestato servizio per tanti anni come magazziniere, il Nonna Isa di piazza San Michele a Cagliari, e viveva ad Assemini. Ma Chicco era conosciutissimo in tutta la città: a Stampace lo ricordano con le lacrime agli occhi, “faceva parte della squadra di calcio degli amici di piazza Yenne”, spiega Roger Di Salvo. “Ho perso un amico fraterno”.

Disperato il fratello di Chicco Balestrino, Franco: “Ieri mattina stava poco bene, aveva avuto qualche problema di stomaco, ma nessuno poteva immaginare una simile tragedia”, anche perché, in generale, “mio fratello stava bene, prendeva solo una pastiglietta per tenere sotto controllo la pressione”. Un dramma inspiegabile e una famiglia distrutta dal dolore: il 51enne lascia anche due nipotini. I funerali saranno domani pomeriggio nella chiesa della Medaglia Miracolosa, a Cagliari.