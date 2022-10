Infarto improvviso a Cagliari, muore il fondatore del parco giochi del Poetto: addio a Nenne Steinhaus

Mondo del commercio e del divertimento in lutto a Cagliari, se n’è andato a 70 anni Darvine Steinhaus, per tutti Nenne. Tra i fondatori del parco giochi del Cavalluccio Marino al Poetto, ha aperto anche 4 negozi in via Garibaldi: Succo di Mela, Piccole Donne, Trendy e lo storico Centosei, quest’ultimo ancora diretto da lui. È morto ieri a casa, davanti agli occhi della moglie, Mariolina Simbula: si è accasciato e non si è più risvegliato. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso di Steinhaus. Fatale un infarto. La sua è una delle tante storie simbolo di quegli imprenditori che, all’inizio degli anni Settanta, hanno contribuito alla crescita economica del capoluogo sardo: giovanissimo, con la sua famiglia e i suoi fratelli, ha aperto lo storico parco giochi del Cavalluccio Marino. All’età di 20 ha sposato Mariolina, per tutti “Ketty”, in onore dei Pooh. Lui, per amore, ha deciso di seguirla nel settore del commercio, dimostrando subito le sue capacità imprenditoriali e aprendo più punti vendita di abbigliamento, in via Garibaldi, tra cui Succo di Mela, Piccole Donne, Trendy e lo storico Centosei. Conosciutissimo da tutti i suoi colleghi si fa apprezzare per la simpatia e quel suo unico modo di farsi voler bene. Nenne è rimasto comunque legato alle sue radici e ha continuato a frequentare il settore dello spettacolo viaggiante. Papà di Manuela e Daniele, nonno di 4 nipoti, non ha mai fatto mancare la sua presenza ed il suo amore. Ed è proprio la figlia Daniela a non avere, come tutti i suoi parenti, più lacrime: “Papà stava bene, era sano come un pesce. Siamo tutti sconvolti e increduli per un infarto totalmente inaspettato”. Il funerale sarà oggi, lunedì 31 ottobre 2022, alle 15:30, nella chiesa di San Carlo Borromeo a Cagliari.