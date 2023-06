Indipendentisti sardi, catalani, baschi e corsi insieme per parlare di autodeterminazione

Scano di Montiferro

Tre giorni di dibattiti, confronto e spettacolo

Saranno tre giornate di incontri dedicate al governo delle comunità locali le prossime a Scano di Montiferro, dove oggi ha preso il via “Dies internatzionales de sos amministradores indipendentistas”. Insieme agli amministratori indipendentisti sardi, anche catalani, baschi e corsi.

L’iniziativa è organizzata dalla Corona de Logu, l’assemblea di sindaci, assessori e consiglieri comunali indipendentisti sardi.

L’apertura dei lavori è prevista per le 18 in piazza Indipendenza, con il dibattito introduttivo dal titolo “Il governo delle comunità locali per l’autodeterminazione: esperienze a confronto”. Seguiranno canti a tenore itineranti nelle cantine del paese.

Domani (sabato 1° luglio), a partire dalle 18, sempre in piazza Indipendenza, due ulteriori appuntamenti: il primo dedicato a “Cambiamenti climatici, difesa dell’ambiente ed energie rinnovabili”, il secondo su “Spopolamento e smantellamento dei servizi pubblici essenziali”. A chiudere la seconda giornata, alle ore 21 al teatro Nonnu Mannu, il reading di Gianluca Medas “Antoni Simon Mossa e Feltrinelli”, dedicato alla figura del principale ideologo dell’indipendentismo contemporaneo.

Evento di chiusura domenica 2 luglio, alle 11, con unl confronto su “Politiche pubbliche per la crescita economica dei territori” e la presentazione di buone pratiche e proposte in tema di imprese e fiscalità.

L’importante iniziativa, spiega Antoni Flore, sindaco di Scano di Montiferro e presidente della Corona de Logu, “intende mettere in luce il percorso silenzioso e instancabile delle comunità sarde, catalane, basche e corse verso l’autodeterminazione nazionale e rappresenta la solo il primo appuntamento di ulteriori iniziative che saranno messe in campo nei prossimi mesi”.