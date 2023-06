Indietro nel tempo fino al Sinis nuragico con il suono delle launeddas di Stefano Pinna

Cabras

Presentato il nuovo progetto musicale “La caduta dei Giganti”

Inizia con il rumore del vento del Sinis il video del primo progetto musicale del maestro di launeddas Stefano Pinna: dopo due anni di lavoro, ha finalmente visto la luce il suo brano “La caduta dei Giganti”, che con i suoi suoni sa trasportare nel Sinis popolato dalla civiltà nuragica.

A ispirare il musicista cabrarese la storia dei Giganti di Mont’e Prama, legati a doppio filo con la comunità del Sinis. “Che cosa meglio delle launeddas con il loro suono può rappresentare la storia di questa grande civiltà ormai scomparsa, che pian piano stiamo riportando alla luce?”, ha spiegato Pinna. “Attraverso degli studi e vari esperimenti, ho cercato di creare qualcosa che riportasse a quell’epoca lontana”.

Ed è proprio la fine della loro civiltà a essere raccontata dai suoni delle tradizionali launeddas. “Ho pensato di utilizzare lo strumento in scala minore, e non maggiore come nei balli sardi o le processioni, proprio per dare un tono triste e solenne al suono”, ha aggiunto il musicista. “In questo modo ho potuto ricreare le atmosfere dei loro ultimi giorni con uno degli strumenti più arcaici che abbiamo”.

Il progetto è tutto cabrarese, dalle ambientazioni del video allo staff di collaboratori. “Andrea Cutri si è occupato della registrazione e del mixaggio, mentre Daniele Manca ha diretto il lavoro come regista”, ha spiegato Pinna. “È stato interamente girato nel nostro territorio: per esempio, il nuraghe è quello sulla strada per San Giovanni”.

Una passione, quella per le launeddas, che nasce ben 35 anni fa. “Ho iniziato a suonare all’età di 11 anni, per gioco. Ho iniziato a frequentare la scuola di launeddas di Cabras, proprio davanti a casa mia, e da lì è nato l’amore”, ha raccontato il maestro. “Dopo Cabras, sono passato alla scuola di Oristano, poi Quartu, e da lì ho iniziato a esibirmi in tutta la Sardegna e anche all’estero. Faccio parte del gruppo dei suonatori degli scalzi per la festa di San Salvatore”.